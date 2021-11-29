Петербуржца оштрафовали на 370 тыс. рублей за надписи на стенах Эрмитажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Петербуржец получил наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев за осквернение стен Эрмитажного театра на Дворцовой набережной. Кроме того, мужчину обязали выплатить 370 тыс. рублей штрафа, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Мировой судья судебного участка №199 Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Комова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 УК РФ "Вандализм, совершенный группой лиц", - говорится в сообщении.

Рано утром 29 августа 2020 года Комов и двое неустановленных лиц нанесли на боковые поверхности фасада здания бессмысленную надпись длиной в 10 м, при этом высота букв составила не менее 50 см. Таким образом они умышленно обезобразили здание, отнесенное к особо ценным объектам национального и культурного наследия. Сумма материального ущерба, который вандалы причинили Государственному Эрмитажу, составила 370 тыс. рублей.

Сообщается, что сам Комов не признал вины и отказался давать показания.