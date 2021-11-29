Экс-главу управления единого заказчика администрации Керчи арестовали по делу о взятках

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Керченский городской суд арестовал до 22 января бывшего начальника управления единого заказчика администрации города, которому инкриминируют получение взяток и подделку документа, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе суда.

28 ноября источник во властных структурах полуострова сообщил ТАСС, что сотрудники ФСБ задержали недавно уволенного начальника управления администрации Керчи Сергея Органова. По предварительным данным, чиновник на системной основе получал взятки за бездействие при приемке выполненных подрядчиками строительных работ.

"Керченский городской суд Республики Крым избрал лицу, подозреваемому в получении взяток и подделке документа, меру заключения в виде заключения под стражу сроком до 22 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экс-чиновника подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", ч. 2 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки".

"Следствием установлено, что гражданин О., являясь должностным лицом и занимая должность начальника Управления единого заказчика администрации Керчи, в период времени с 13 февраля 2020 года по 22 октября 2021 года получал незаконные денежные вознаграждения - взятки за выполнение законных действий в пользу взяткодателя. У органов предварительного следствия и суда имелись все основания полагать, что находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным образом воспрепятствовать производству по делу, в том числе оказать моральное и физическое давление на свидетелей. Постановление принято судом после проверки представленных материалов, заслушивания участников процесса и с учетом того, что гражданин О. подозревается в совершении ряда преступлений, в том числе совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет", - отмечается в сообщении.

Также уточняется, что на постановление может быть принесена апелляционная жалоба в Верховный суд Крыма в течение трех суток со дня его вынесения.

Смартфоны и автомобиль

В пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в 2020 году между управлением единого заказчика администрации Керчи и коммерческой организацией заключили муниципальные контракты на благоустройство придомовых территорий и производство строительных работ на культурных объектах города.

"Действующий на тот момент начальник управления в разные периоды времени выдвигал директору фирмы требования предоставить ему в качестве взяток дорогостоящие мобильные телефоны за принятие объема выполненных работ и их последующую своевременную оплату. После чего директор фирмы за личные средства покупал телефоны, передавал их должностному лицу, от которого он находился в зависимости. Также установлено, что весной текущего года начальник УЕЗ администрации Керчи получил от директора фирмы в качестве взятки автомобиль марки Renault стоимостью 700 тыс. рублей, который был передан родному брату должностного лица", - сообщается в пресс-релизе.

При обысках у бывшего чиновника изъяли предметы и документацию, представляющую интерес для следствия, отмечается в сообщении.

Об отставках в Крыму

В конце июля 2021 года бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку по собственному желанию. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что уход Бороздина с должности главы администрации связан с состоянием его здоровья. 30 сентября депутаты городского совета единогласно утвердили в должности главы администрации города Святослава Брусакова, исполнявшего до этого обязанности мэра. В октябре источник сообщал, что в администрации Керчи проводятся следственные действия, но никого не задержали. Позже действующего мэра вызвали в Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Осенью в Крыму произошло несколько отставок руководящих чиновников. В частности, прекратились полномочия глав администраций Джанкоя и Судака. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов, курировавший реализацию ФЦП, а также министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.

Кабанова и Храмова поместили под домашний арест в качестве обвиняемых по делу о хищении более 57 млн рублей. По версии следствия, чиновники и генеральный директор подрядной организации Роман Журавлев при реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя совершили хищение посредством заведомо необоснованного завышения сметной стоимости строительно-монтажных работ. Дело связано с объектом, построенным для решения проблемы водообеспечения полуострова.