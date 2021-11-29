Прокуратура обжаловала решение суда о прекращении дела экс-гендиректора "ВСМПО-Ависма"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Прокуратура подала апелляционное представление на решение Верхнесалдинского районного суда Свердловской области о прекращении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, следует из картотеки дел.

"Вид жалобы: апелляционное представление. Заявитель: прокурором", - говорится в карточке дела. Ранее Верхнесалдинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Воеводина. Ему был назначен судебный штраф в размере 80 тыс. рублей.

В суде представитель потерпевшей стороны - начальник управления безопасности "ВСМПО-Ависма" Руслан Тесля - заявил, что у корпорации нет претензий к Воеводину. Он пояснял, что вопросы, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, были частью гражданского иска, который рассматривал Арбитражный суд Свердловской области. Итогом суда, как ранее писал ТАСС, стало мировое соглашение, согласно которому Воеводин выплатит 1,7 млрд рублей компенсации по иску.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиационной промышленности. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.