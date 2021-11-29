В Калининграде мужчину осудили на шесть лет колонии за содействие терроризму

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина России к шести годам лишения свободы за содействие терроризму. Его уличили в перечислении денег для финансирования запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК России "Содействие террористической деятельности", решением 2-го Западного окружного военного суда злоумышленник признан виновным с назначением наказания в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Преступную деятельность осужденного задокументировали и пресекли в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.