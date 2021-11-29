{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калининграде мужчину осудили на шесть лет колонии за содействие терроризму

Его вычислила ФСБ

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина России к шести годам лишения свободы за содействие терроризму. Его уличили в перечислении денег для финансирования запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК России "Содействие террористической деятельности", решением 2-го Западного окружного военного суда злоумышленник признан виновным с назначением наказания в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Преступную деятельность осужденного задокументировали и пресекли в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

Теги
РоссияКалининградская область
В Петербурге отца двух девочек, погибших после пожара, приговорили к условному сроку
Предположительно, 30-летний мужчина не потушил окурок и ушел из квартиры, оставив девочек одних, из-за чего и случилось возгорание
Читать полностью