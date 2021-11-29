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При пожаре в одной из квартир дома в Печоре погибли три человека

Двое пострадали

СЫКТЫВКАР, 29 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли при возгорании в одной из квартир многоквартирного дома в Печоре Республики Коми. Спасатели вынесли из горящей квартиры пять человек, позже медики констатировали смерть троих из них, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Коми.

"29 ноября в пожарно-спасательную службу Печоры поступило сообщение о возгорании в квартире на Печорском проспекте. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту вызова. Пожарные газодымозащитной службы из горящей квартиры вынесли пять человек и передали их сотрудникам скорой помощи. Позже медицинские работники констатировали смерть трех человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, погибшие и пострадавшие - взрослые. Их личности сейчас устанавливаются. Пожар ликвидировали на площади 30 кв. метров, его причина устанавливается.

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