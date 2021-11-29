Следствие по делу блогера, осквернившего стенд ветерана войны в Москве, завершено

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Расследование дела блогера, осквернившего стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны в Москве, завершено. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Московской области, обвиняемого по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично"). Предварительное расследование по делу завершено", - сообщили в прокуратуре.

Ночью 25 ноября блогер справил нужду на портрет ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова. Запись он выложил в интернет, а потом ее удалил. Молодой человек содержится под стражей. Ему грозит до пяти лет колонии.