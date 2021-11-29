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В Подмосковье установили личности двоих подозреваемых в поджоге машины журналиста Егорова

Злоумышленниками оказались двое жителей Электростали и Ногинска

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили двоих подозреваемых в поджоге автомобиля спортивного журналиста Дмитрия Егорова в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время полиция установила личности подозреваемых в поджоге автомобиля журналиста Дмитрия Егорова. Злоумышленниками оказались двое жителей Электростали и Ногинска 1997 и 1989 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

Автомобиль Егорова подожгли ночью 30 марта около одного из домов на улице Никольской в селе Ромашково. Машина сгорела практически полностью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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