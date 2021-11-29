Мужчина ранил ножом охранника в торговом центре в Казани

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Посетитель торгового центра "Удача" ранил ножом охранника в торговом центре в Казани, сообщили ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах региона.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что посетитель торгового центра напал с ножом на охранника после просьбы предъявить QR-код.

"В 15:53 сработала тревожная кнопка, [посетитель ТЦ "Удача" на улице Кулахметова] ранил охранника в руку. Экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина 1973 года рождения", - сказал собеседник, не уточнив причину конфликта. По его словам, нападавшего доставили в отдел полиции "Московский". Пострадавшего доставили в медучреждение, ему оказали помощь.

Как сообщили ТАСС в УМВД России по Казани, по данному факту проводится проверка.

В республике QR-код необходим лицам старше 18 лет для посещения определенных мест, в том числе ресторанов, ТЦ, театров, кинотеатров. С 22 ноября QR-код требуется и для проезда в общественном транспорте.