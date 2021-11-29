В Чувашии два человека пострадали в результате наезда автобуса на автоприцеп

ТАСС, 29 ноября. Автобус с пассажирами 29 ноября наехал на автоприцеп в Новочебоксарске в Чувашии, в результате двух человек с травмами доставили в больницу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры республики.

"В настоящее время имеется информация о двух пострадавших пассажирах автобуса, которые доставлены в медицинское учреждение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло около 17:00 мск на автодороге при въезде в Новочебоксарск. По предварительной версии, автобус с пассажирами врезался в стоящий на правой полосе автодороги прицеп с логотипами популярной торговой сети с имеющимися светоотражающими приспособлениями. Автоприцеп стоял на этом месте менее часа.

На место происшествия выехал прокурор города Виктор Иванов. Прокуратура Новочебоксарска организовала проверку соблюдения законодательства в сфере организации безопасности движения пассажирского автотранспорта.