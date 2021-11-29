В Петербурге осудили восемь человек по делу о крупных взятках в городском "Водоканале"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Суд огласил приговор восьми фигурантам уголовного дела о взятках в петербургском "Водоканале" на общую сумму в 2,9 млн рублей. Двое осужденных, получавшие плату за "правильное" оформление качества сточных вод в документах, получили сроки в колонии строгого режима, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Романа Захлебаева, Александра Самченко, Дмитрия Постолова, Кирилла Гловы, Дмитрия Лопатина, Константина Душко, Александра Цукуры и Сергея Семенова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (четыре эпизода), ч. 6 ст. 290, п. "б" ч. 4 ст. 291, п. "а", "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (два эпизода), ч. 2 ст. 291 УК РФ "Получение взятки, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах; дача взятки, в крупном и особо крупном размерах; посредничество во взяточничестве", - говорится в сообщении.

К реальным срокам - 6,5 и 5,5 года в ИК строгого режима - приговорили Захлебаева и Самченко. Обоих задержали еще в конце 2018 года. Первый занимал в "Водоканале" должность начальника службы экологического мониторинга, второй вел документацию по абонентам в филиале предприятия, отвечающем за водоотведение. Должностные лица вступили в преступный сговор вместе с остальными фигурантами, задумав получать взятки за оформление деклараций с ложными сведениями о качестве сточных вод в пользу организаций, которые имели договоры на водоотведение с "Водоканалом". За вознаграждение взяточники заранее предупреждали руководство этих организаций о контрольных выездах для отбора проб, сами пробы сточных вод подменивали, что впоследствии освобождало потенциальных нарушителей от уплаты штрафов. Всего в деле отмечены пять взяток в размере от 175 тыс. до более чем 1 млн рублей.

Душко и Цукура, которые при передаче взяток выступали посредниками, получили условные сроки (Душко - 4,5 года с испытательным сроком 3,5 года, Цукура - четыре года с испытательным сроком три года). Остальным четверым фигурантам, представителям коммерческих организаций, присудили штрафы (Постолову, Глове, Лопатину - 800 тыс. рублей, Семенову - 1,1 млн рублей).