Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив

ТАСС, 29 ноября. Порядка 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому невозможно из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто. Примерно по 100 судов [ждут прохода] с севера на юг, с юга на север тоже около 100", - сказал Кравченко.

Он уточнил, что в данный момент скорость ветра составляет около 15 м/с. По прогнозу она может подняться до 18 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября ведомство распространило штормовое предупреждение, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.