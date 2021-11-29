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Пожар на фабрике по производству медицинских масок в Ленобласти ликвидировали

Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Пожар на производящей медицинские маски фабрике "Фанема" в Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области полностью ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 20:00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 06:34 мск. Горела кровля по всей площади в двухэтажном кирпичном здании площадью 2 тыс. кв. м. На место происшествия прибыли дежурные смены шести пожарно-спасательных частей Ленинградской области, служба пожаротушения и руководство областного ГУ МЧС. В тушении задействовали 24 человек и шесть единиц техники, затем количество техники увеличили до 23 единиц, в ликвидации принимал участие уже 61 человек.

В 09:55 пожар локализовали на площади 350 кв. м, к 11 часам удалось ликвидировать открытое горение. В дальнейшем пожарные проливали помещение и разбирали завалы. Дознаватели устанавливают обстоятельства пожара и его причины.

На самом предприятии утром сообщили, что, по предварительным данным, загорелся текстиль на складе готовой продукции. В дальнейшем представители фабрики от комментариев отказались.

Фабрика "Фанема" занимается производством нетканых материалов, а также медицинских масок. Компания была основана в 1963 году как Антропшинская фабрика по переработке вторсырья на базе кожевенного завода. На фабрике работают 12 производственных линий различного назначения и около 200 человек. За последние два года фабрика "Фанема" горела уже дважды. Крупные пожары были зафиксированы 5 мая 2020 года (площадь возгорания составила 1,1 тыс. кв. м, обрушилась кровля) и 21 марта 2021 года (горели два рядом стоящих нежилых здания на общей площади 750 кв. м). На обоих пожарах обошлось без пострадавших.

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