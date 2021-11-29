Три человека пострадали при падении деревьев из-за урагана в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Трех человек госпитализировали в результате падения деревьев и веток на улицах Ялты из-за ураганного ветра в Крыму 29 ноября, сообщила ТАСС глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"На сей момент зарегистрированы трое пострадавших, все находятся в удовлетворительном состоянии, все госпитализированы. На двоих упало дерево, люди преклонного возраста. Предположительно, у одного серьезная травма спины, возможно, перелом позвоночника. И подросток 16 лет, которому тоже упала ветка на голову", - сказала Павленко.

По ее словам, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей Федерального медико-биологического агентства. Павленко отметила, что ветер в городе сейчас временами утихает, однако на 30 ноября вновь прогнозируются его усиления. Поэтому мэр призвала работодателей с пониманием отнестись к ситуации и организовать удаленный режим работы.

"В целом пока ситуация стабильная, свет практически везде есть. Есть локальные точечные порывы, но мы их устраняем. Все службы находятся на рабочих местах", - рассказала Павленко, уточнив, что режим ЧС в Ялте продолжает действовать после летних подтоплений.

Сильный шквалистый ветер 29 ноября стал причиной падения деревьев и обрыва проводов в Крыму. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей полуострова.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.