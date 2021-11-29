В многоэтажном доме на севере Москвы произошел пожар

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в трехкомнатной квартире многоэтажного жилого дома на севере Москвы, в результате пострадал один человек, пятеро спасены, среди них двое детей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По улице Дубнинской, 69, корпус 1 в многоэтажном жилом доме в трехкомнатной квартире на седьмом этаже произошел пожар, его площадь составила 50 кв. метров. В результате пострадал один человек, спасены пятеро, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства, добавив, что локализовать огонь удалось на площади около 65 кв. метров.

Кроме того, как отметили в главке, 16 человек были эвакуированы пожарными подразделениями, 30 - самостоятельно. "В 22:34 мск объявлена полная ликвидация пожара, горели личные вещи и мебель", - добавили в пресс-службе.

Источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь.