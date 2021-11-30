В Чите спустя год нашли мать выброшенного в мусорный бак новорожденного ребенка

ЧИТА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно со следователями установили личность матери новорожденного ребенка, тело которого нашли в декабре 2020 года в мусорном контейнере. Женщина воспитывает еще двоих детей, сообщила во вторник пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

"В результате проведенных экспертиз личность подозреваемой установлена. Ей оказалась 28-летняя жительница Читы. Читинка воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей, ее семья не состояла на профилактических учетах", - говорится в сообщении.

Всего для экспертизы сотрудники правоохранительных органов взяли биологические материалы у более чем 1,5 тыс. женщин. Саму подозреваемую отвезли в следственное управление СКР по региону для опроса.

Тело ребенка в мусорном контейнере по улице Усуглинской нашел дворник 3 декабря 2020 года. В тот же день следователи возбудили дело по ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").