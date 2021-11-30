Глава села на Камчатке пропала в тундре на севере края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Глава села Аянка Людмила Новицкая пропала в тундре на севере края. Женщина уже более суток не выходит на связь, ее ищут спасатели, сообщили ТАСС в администрации Пенжинского района.

"Людмила Новицкая с водителем на снегоходе выехали из села Каменского, заехав по пути в поселок Оклан. 29 ноября, в районе 09:00, они выдвинулись по направлению к Аянке. До пункта назначения они так и не добрались. Сейчас их поисками занимаются спасатели из пожарно-спасательной части из села Каменского и добровольцы, однако поиски осложнены циклоном", - уточнили в районной администрации.

Аянка - село в Пенжинском районе на севере Камчатки, расположенное в 1 500 км от краевой столицы. В нем проживает около 260 человек.