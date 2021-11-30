{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава села на Камчатке пропала в тундре на севере края

Людмила Новицкая и ее водитель не выходят на связь более суток, их поиски ведут спасатели и добровольцы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Глава села Аянка Людмила Новицкая пропала в тундре на севере края. Женщина уже более суток не выходит на связь, ее ищут спасатели, сообщили ТАСС в администрации Пенжинского района.

"Людмила Новицкая с водителем на снегоходе выехали из села Каменского, заехав по пути в поселок Оклан. 29 ноября, в районе 09:00, они выдвинулись по направлению к Аянке. До пункта назначения они так и не добрались. Сейчас их поисками занимаются спасатели из пожарно-спасательной части из села Каменского и добровольцы, однако поиски осложнены циклоном", - уточнили в районной администрации.

Аянка - село в Пенжинском районе на севере Камчатки, расположенное в 1 500 км от краевой столицы. В нем проживает около 260 человек.

Теги
РоссияКамчатский край
ЧП на шахте "Листвяжная"
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Читать полностью