Члена омской банды, похитившей почти 600 млн рублей, приговорили к 5,5 года колонии

ОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 5,5 года колонии члена организованной преступной группировки, которая присвоила более 596 млн рублей, принадлежавших страховой компании. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Уголовное дело в отношении данного фигуранта было выделено в отдельное производство, так как он длительное время скрывался от правосудия. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Осужденный был признан виновным в пособничестве в растрате и легализации похищенных средств в особо крупном размере. Другие члены банды в марте 2020 года были приговорены к срокам заключения от трех до пяти лет со штрафами от 400 до 800 тыс. рублей.

Суд установил, что обвиняемый в составе группировки в 2013-2016 годах похитил более 596 млн рублей у ООО "Страховая инвестиционная компания", которая страховала гражданскую ответственность застройщиков. Для этого со счетов компании списывались средства под видом предоставления займов сторонним организациям, выплаты дивидендов, оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимости и т. д. Впоследствии похищенное было легализовано путем перевода на счета подконтрольных мошенникам организаций под видом гражданских сделок.

В ходе следствия в счет возмещения причиненного ущерба на имущество и денежные средства обвиняемых общей суммой около 500 млн рублей был наложен арест. В приговоре, вынесенном в марте 2020 года, суд обратил взыскание на 210 млн рублей, арестованных на счетах осужденных.