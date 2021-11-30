В Перми выявили еще один завод по производству стеклоомывающей жидкости с метанолом

ТАСС, 30 ноября. Сотрудники полиции обнаружили и закрыли в Перми еще один завод по производству стеклоомывающей жидкости с метиловым спиртом, изъято свыше 200 тыс. литров опасного стеклоомывателя. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В России использование метилового спирта для производства автохимии запрещено законом.

"Предприятие располагалось в складском помещении на территории промышленной зоны Перми. Там обнаружены автоматические производственные линии, склад фурнитуры, сырья и готовой продукции. Изъято несколько цистерн со спиртом и более 170 тыс. литров стеклоомывателя, в составе которого полицейскими экспертами обнаружен не заявленный на этикетке товара метанол", - сказала она.

Кроме того, отметила Волк, полицейские изъяли документацию, ноутбук с бухгалтерскими данными и печати организации. "В ходе дальнейшей работы полицейские выявили один из каналов распространения незаконно произведенной продукции. В торговом объекте на окраине Перми изъято более 30 тыс. литров опасного товара", - добавила представитель МВД.

25 ноября сообщалось, что полицейские также пресекли в Перми производство стеклоомывающей жидкости, в состав которой входил метанол. Тогда ими было изъято более 16 тыс. литров метилового спирта, а также почти 2 тыс. канистр готовой к продаже жидкости. Возбуждено уголовное дело ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"). Полицейскими будут проведены мероприятия по изъятию незаконно произведенной продукции из торговых предприятий.