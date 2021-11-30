В Люберцах произошло частичное обрушение дома после взрыва

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Частичное обрушение частного дома после взрыва произошло в Люберцах. В результате происшествия госпитализированы два человека, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

"В 04:48 мск 30.11.2021 от оперативного дежурного ЕДДС г. о. Люберцы поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения в частном доме. Произошло частичное обрушение частного дома (примерно на 2/3). В результате происшествия пострадали два человека", - сказано в сообщении. Пострадавшие госпитализированы.

Отмечается, что возгорания дома не последовало.