Число пострадавших при аварии на "Листвяжной" выросло до 96

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 96, 43 из них - горноспасатели, которые принимали участие в поисково-спасательной операции. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Всего пострадали 96 человек, в их числе 43 горноспасателя, которые продолжают обращаться за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства.

В МЧС подтвердили увеличение числа пострадавших до 96. "В результате чрезвычайной ситуации общее количество пострадавших - 147, в том числе из них 51 человек, к сожалению, погиб. Стабилизируется обстановка с пострадавшими. На госпитализации находится 41 человек, из них 22 спасателя, 55 человек находятся на амбулаторном лечении", - сообщил в пресс-центре ТАСС председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что количество пострадавших горноспасателей может увеличиться из-за отложенного эффекта отравления организма окисью углерода.