Тела 18 горняков обнаружили в шахте "Листвяжная"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Горноспасатели обнаружили тела 10 шахтеров, погибших при аварии на шахте "Листвяжная". Местонахождение еще восьми тел подтверждено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтеров, также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших горнорабочих", - сказали в МЧС.

Транспортировка тел на поверхность приостановлена из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте. Горноспасатели выведены на поверхность.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что найдены тела 11 горняков, однако транспортировать их наверх нельзя из-за метана.

Горноспасатели не обнаружили следов пожара в очистном забое шахты "Листвяжная", где 25 ноября произошел взрыв метана. Сейчас на аварийном участке проводятся работы по дегазации для снижения концентрации метана, что позволит предотвратить угрозу повторного взрыва и даст возможность возобновить поиски тел погибших горняков, сообщил журналистам директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев.

"После обследования очистного забоя было установлено, что следов пожара нет. В соответствии с этим было принято решение о восстановлении дегазации очистного забоя, дегазация помогает извлекать метан именно с очистного забоя", - сказал Медведев.