Исследования проб воздуха из "Листвяжной" подтвердили, что в шахте произошел взрыв

КЕМЕРОВО, 30 ноября. /ТАСС/. Исследование проб воздуха из шахты "Листвяжной" подтвердило, что в забое произошел взрыв метана, сохраняются риски повторного взрыва. Об этом во вторник на встрече с родственниками погибших сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше, видеозапись его выступления опубликована на официальной странице в Instargam губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

"Сегодня мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошел взрыв. Никому не нужно дополнительных смертей, поэтому сейчас работы [горноспасателей в шахте приостановлены и] далее планируются. Наличие огня, взрывоопасной концентрации газа, наличие кислорода постоянно ставят нас в ситуацию, когда взрыв может произойти в любую минуту. Планируется отсечь блок, чтобы создать определенные преграды, чтобы прекратился доступ к очагу пожара, [который находится,] предположительно, где-то в подготовительном забое", - сказал Ше.

Бурение дегазационных скважин в подземные выработки шахты "Листвяжная", которое позволит обеспечить безопасность работ и снизить концентрацию взрывоопасных газов, может занять до шести дней. Пока газовая обстановка не позволяет возобновить поисковые работы в шахте, сообщил журналистам губернатор Сергей Цивилев.

"Процесс бурения может занять 5-6 дней. Надо быть готовыми к этому. Если обстановка в шахте будет позволять по концентрации газов, мы будем отправлять туда горноспасателей", - сказал Цивилев.