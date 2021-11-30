Отделение банка ограбили в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Неизвестные совершили ограбление отделения банка в Екатеринбурге, похитив, по предварительным данным, несколько миллионов рублей. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых во вторник.

"Накануне филиал екатеринбургского банка, расположенный на улице Космонавтов, подвергся ограблению. Полиция разбирается в обстоятельствах, работает на месте ЧП. <...> Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей, впрочем, точно об этом можно будет сказать после завершения инвентаризации", - сказал он.

По словам Горелых, 30 ноября представители руководства отделения банка прибыли на работу, но попасть внутрь здания не смогли. После вызова мастера и вскрытия двери было обнаружено, что в банк проникли злоумышленники, их точное количество сейчас устанавливается. "Внутри служебных помещений царил беспорядок. Очевидно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились, так как было испорчено специальное оборудование. <...> На место ЧП выезжали специалисты ЧОПа, у которого заключен договор об охране с банком. Но они взлома не обнаружили и уехали обратно, более того, даже не сообщили в полицию", - добавил руководитель пресс-службы.

"Органы внутренних дел устанавливают более подробные и точные обстоятельства хищения, предпринимают комплекс оперативных мер, направленных на раскрытие данного преступления", - отметил Горелых.