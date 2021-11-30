Пять человек пострадали из-за непогоды в Крыму

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате непогоды в Крыму составило пять человек. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, из которых четыре человека госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пострадавшими от урагана в Крыму, по различным данным, стали от четырех до шести человек. Поступила информация о получивших травмы в Ялте, Алуште и Симферопольском районе.

В МЧС добавили, что всего в Крыму случилось более 70 происшествий в 17 населенных пунктах. В общей сложности зафиксировано 65 происшествий, связанных с падением деревьев. В настоящее время работы по их уборке завершены. Кроме того, службой "Крымэнерго" уже восстановлено электроснабжение всех социально значимых объектов.

Всего к ликвидации последствий непогоды в Крыму привлечены 2 463 человека и 799 единиц техники.

На территории полуострова продолжают действовать сразу несколько штормовых предупреждений. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в южных, центральных и восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди, прогнозируется очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер с порывами до 30 метров в секунду. В горах возможен дождь, переходящий в снег, ветер до 35 метров в секунду. В Симферополе также ожидаются очень сильные дожди и усиление ветра до 20-25 м/с. МЧС России рекомендует соблюдать меры безопасности.