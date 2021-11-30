Полиция и СК не обнаружили признаков криминальной смерти бывшего главреда портала E1

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Следственного комитета не нашли признаков криминальной смерти бывшего главного редактора городского портала Екатеринбурга E1.ru Наталии Поповой. На данный момент отрабатываются различные версии случившегося, сообщил во вторник журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Попова умерла в возрасте 42 лет. Ранее она была главным редактором E1.ru, позднее - директором по развитию в Сети городских порталов.

"Сотрудники полиции территориального ОВД и регионального СКР, выезжавшие на место обнаружения тела женщины, признаков криминала не обнаружили. Хозяйка квартиры была в одежде, порядок вещей в квартире не нарушен, дверь в жилище была заперта изнутри на щеколду. Каких-либо записок также не найдено. Сыщики и следователи отрабатывают различные версии случившегося, в том числе, из-за возможных проблем со здоровьем", - сказал он.

Как уточнили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области, на данный момент проводится доследственная проверка. Эксперты проведут судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.