Пострадавших в ДТП на Алтае педагога с учеником транспортировали в краевую больницу

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Учительницу и ее восьмилетнего ученика, выживших после ДТП со снегоуборочным поездом в Алтайском крае накануне, транспортировали в краевую больницу скорой медицинской помощи в Барнауле. Они находятся в тяжелом состоянии, врачи пытаются вывести их из травматического шока, сообщил журналистам во вторник главврач учреждения Андрей Макин.

"На этапах первичного звена в Тальменке пациентов стабилизировали, транспортом медицины катастроф доставили к нам. <...> Ребенку полегче, у него превалирует черепно-мозговая травма, тяжелее водителю - скелетная травма, черепно-мозговая, травмы таза, конечностей. Состояние пациентов тяжелое, но стабильное. Их выводят из травматического шока", - сказал главврач.

Он уточнил, что женщина находится в состоянии медицинского сна, под ИВЛ. Ребенок в сознании, уже кушает.

"Все мероприятия нацелены на стабилизацию показателей. Проведена наружная фиксация переломов, работа пока направлена на поддержание жизненных функций, проводится заместительная терапия", - подчеркнул Макин.

Об аварии

В понедельник в 08:45 мск на железнодорожном переезде в Алтайском крае водитель легкового автомобиля выехал на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед снегоуборочным поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей погибли на месте.

По факту ДТП возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). За рулем находилась учитель начальных классов, которая самостоятельно решила отвезти на личном автомобиле своих учеников из школы домой - в соседнее село. Губернатор Виктор Томенко после произошедшего потребовал исключить случаи использования личного автотранспорта сотрудниками школ для перевозки детей к месту учебы и обратно.