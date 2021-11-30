В Севастополе из-за непогоды пострадали два человека

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Два человека пострадали из-за непогоды в Севастополе, сообщил журналистам во вторник замгубернатора Николай Жигулин.

"К сожалению, есть два пострадавших - <...> [в одном случае причиной стало] упавшее дерево, которое было живое, но хрупкое, и второй был в машине, на которую упало дерево. <...> Пользуясь случаем, хотел бы попросить горожан не выходить из дому без особой надобности во время сложных метеоусловий, не пользоваться личным транспортом", - сказал Жигулин.

Он уточнил, что также упало более 30 деревьев, повреждены три автомобиля. В одном из горных сел хозпостройку ветром вынесло на проезжую часть. В Севастопольской бухте было прекращено движение катеров и паромов, добраться на Северную сторону или в южную половину Севастополя с противоположного берега можно было только в объезд на автомобиле. Кроме того, зафиксированы сбои электроснабжения.

"У нас практически все на сегодняшнее утро устранено, из 12 отключений электроснабжения на сегодняшнее утро остается большое отключение в районе сел Пироговка и Фронтовое, Верхнесадового. Причина - в неподаче электричества со стороны Бахчисарайского района [Республики Крым], там бригады занимаются", - добавил вице-губернатор.

Жигулин добавил, что после 19:00 во вторник в городе вновь ожидается непогода, в том числе шквалистый ветер до 30 м/с порывы.

На территории полуострова продолжают действовать сразу несколько штормовых предупреждений. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в южных, центральных и восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди, прогнозируется очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер с порывами до 30 метров в секунду. В горах возможен дождь, переходящий в снег, ветер до 35 метров в секунду. В Симферополе также ожидаются очень сильные дожди и усиление ветра до 20-25 метров в секунду. МЧС России рекомендует соблюдать меры безопасности.