На нескольких участках шахты "Листвяжная" произошел пожар

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Возгорание обнаружено в нескольких местах на шахте "Листвяжная", где в прошлый четверг произошел взрыв. Об этом журналистам сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Заборы, которые производятся как из внешней среды, так и внутри шахты, свидетельствуют о том, что по крайней мере оксид углерода возрос в пять раз, ацитилен также вырос. Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение", - сказал он.

Из-за роста уровня ацитилена в понедельник на шахте была приостановлена работа горноспасателей.

Повторных взрывов в шахте не было. "Они [аварии в шахтах] очень похожи. Но, как правило, в шахтах происходит повторное явление, повторные взрывы. В этой шахте, к счастью, этого не произошло", - сообщил врио главы МЧС.

По словам Чуприяна, поиск погибших шахтеров проводится без средств объективного контроля. "Мы, к сожалению, не можем дать с точностью ответы, сказать, где каждый [погибший] находится. Средства объективного контроля нам не демонстрируют, не показывают. Хотя должны были зафиксировать, и, как мне говорили, с периодом срабатывания каждые две секунды определяется локация нахождения каждого. Наверху таких данных не существует, поэтому все делаем вслепую", - сказал он.

Сроков завершения поисковой операции пока нет. "Сейчас никто не может назначить конкретную дату, когда все закончится. Обстановка на шахте остается сложной", - уточнил Чуприян. Он отметил, что решение о выводе горноспасателей после роста уровня окиси углерода в шахте было тяжелым, но правильным.

"Хочу подчеркнуть, что одновременно в шахте работали 215 спасателей. И когда люди стали терять сознание, а это первый признак отравления оксидом углерода, то было принято тяжелое, но, с моей точки зрения, абсолютно правильное решение о выводе этих спасателей, чтобы не загубить 215 человек", - сказал Чуприян.

По последним данным, в шахте остаются тела 38 горнорабочих и двоих горноспасателей.