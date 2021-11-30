Прокуратура Архангельска признала ненадлежащей охрану детсада, где детей покусал пес

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Архангельска завершила проверку по факту нападения собаки на воспитанников детского сада "Зоренька" 12 октября, говорится во вторник в сообщении пресс-службы ведомства. В ходе проверки установлено, что охранная фирма не обеспечила надлежащую безопасность детей.

"Проведенной прокуратурой г. Архангельска проверкой по факту нападения 12 октября 2021 года собаки на воспитанников детского сада №19 "Зоренька" <...> установлено, что ООО ЧОО (частная охранная организация) "Фобос" не обеспечена надлежащая безопасность несовершеннолетних, находящихся на территории образовательного учреждения", - указано в сообщении.

Бультерьер покусал двух детей и женщину на территории детского сада "Зоренька" вечером 12 октября. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии на территории детского сада поймали собаку, которая убежала из квартиры. Хозяйка в объяснении указала, что все необходимые прививки питомцу сделаны, ранее собака не вела себя агрессивно.

Охранником "Фобоса", находившимся в период нападения на детей собаки в детском саду, полноценные меры к обеспечению безопасного пребывания детей во время прогулки не обеспечены. Прокуратурой города директору охранной организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.