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Вертолет Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение

Есть погибшие и раненые
© Resul Rehimov/Anadolu Agency/Getty Images, архив

БАКУ, 30 ноября. /ТАСС/. Вертолет Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана потерпел во вторник крушение при учениях, есть погибшие и раненые. Об этом говорится в совместном сообщении ГПС и Генпрокуратуры республики.

"Сегодня около 10:40 (09:40 мск - прим. ТАСС) на авиаполигоне Гараэйбат на территории Хызинского района (вблизи Баку - прим. ТАСС) при выполнении учебных полетов потерпел крушение вертолет Госпогранслужбы. По имеющимся данным, в результате есть погибшие и раненые среди экипажа вертолета", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия находится руководство ГПС и Генпрокуратуры, ведется совместное расследование.

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