Вертолет Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение

БАКУ, 30 ноября. /ТАСС/. Вертолет Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана потерпел во вторник крушение при учениях, есть погибшие и раненые. Об этом говорится в совместном сообщении ГПС и Генпрокуратуры республики.

"Сегодня около 10:40 (09:40 мск - прим. ТАСС) на авиаполигоне Гараэйбат на территории Хызинского района (вблизи Баку - прим. ТАСС) при выполнении учебных полетов потерпел крушение вертолет Госпогранслужбы. По имеющимся данным, в результате есть погибшие и раненые среди экипажа вертолета", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия находится руководство ГПС и Генпрокуратуры, ведется совместное расследование.