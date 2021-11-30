Суд рассмотрит 14 декабря иск прокуратуры о взыскании с "Рольфа" 12 млн рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Химкинский суд Московской области начнет рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ к автодилеру "Рольф" и основателю компании Сергею Петрову на сумму 12,85 млн рублей 14 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Слушание назначено на 14 декабря. Мы изучаем основания для предъявления прокуратурой иска к АО "Рольф". В то же время АО "Рольф" сформирована сумма денежных средств, достаточная для обеспечения исковых требований. Дилерские центры "Рольфа" продолжают работу в штатном режиме", - сообщили в компании.

В Химкинском суде ТАСС подтвердили поступление иска и отметили, что сумма исковых требований составляет 12,85 млн рублей. "По исковому заявлению судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику, АО "Рольф", в пределах суммы исковых требований", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о блокировке судебными приставами одного из счетов "Рольфа" в рамках расследования дела Петрова.

Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.