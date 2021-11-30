Уголовные дела возбудили после кражи 12 велопарковок в центре Москвы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовные дела после кражи 12 велопарковок в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту поступивших заявлений о краже 12 велопарковок в Воротниковском переулке, на Цветном бульваре, а также с улиц Малая Дмитровка, Делегатская, Петровские Линии, Тверская, из Брюсова переулка и со Страстного бульвара возбуждены уголовные дела по ч. 1. ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сказал собеседник агентства. Сумма ущерба составляет почти 365 тыс. рублей. Источник также добавил, что следов демонтажа на месте исчезновения велопарковок не найдено.

Ранее в полицию уже поступали заявления о пропаже велопарковок. Так, в марте ЦОДД не досчитались 41 их элемента в районе Якиманка. В мае в полицию поступило аналогичное заявление о краже неизвестными трех велопарковок на Никитском бульваре. Ущерб составил 100 тыс. рублей. В начале июня в центре Москвы пропали 16 велопарковок стоимостью около 274 тыс. рублей.