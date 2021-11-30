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УФСИН опровергло сообщения об избиении врачей Белой и Ивановой в столичном СИЗО

В ведомстве отметили, что у них возникали конфликтные ситуации с сокамерницами, которые сразу же разрешались сотрудниками учреждения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. УФСИН по Москве опровергло информацию об избиении врачей Елены Белой (обвиняется по делу о смерти новорожденного в роддоме в Калининграде) и Юлианны Ивановой (обвиняется по делу о продаже суррогатных детей иностранцам в Москве - прим. ТАСС) в следственном изоляторе.

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"В ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-6 подозреваемые, обвиняемые и осужденные подвергаются избиениям. В качестве примеров приводятся обвиняемые Белая Е. и Иванова Ю., которых якобы избили сокамерницы. Данная информация не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в УФСИН.

В ведомстве отметили, что у Белой и Ивановой возникали единичные конфликтные ситуации с сокамерницами, которые сразу же разрешались сотрудниками учреждения. Кроме того, обвиняемые регулярно осматривались врачом, в медицинской помощи они не нуждались. С заявлениями к администрации СИЗО о применении к ним физической силы они не обращались.

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