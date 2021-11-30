Из частного дома под Петербургом украли сейф с деньгами на 12 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Неизвестные обокрали частный дом в деревне Низино Ломоносовского района Ленобласти, похитив сейф с деньгами и драгоценностями на 12,7 млн рублей. Полиция разыскивает преступников, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"30 ноября было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - уточнили в пресс-службе.

Хозяин дома обратился в полицию в понедельник вечером. Оперативники установили, что в течение дня неизвестный преступник проник в дом, отжав стеклопакет. В похищенном сейфе, со слов заявителя, были деньги и ювелирные изделия на общую сумму около 12,7 млн рублей. Сам металлический шкаф со следами взлома вскоре был найден: полицейские наткнулись на него в 150 метрах от участка. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.