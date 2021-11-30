Таможенники выявили почти восемь кг наркотиков в посылке из Австрии в Краснодарский край

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России и Новороссийской таможни выявили в двух посылках из Австрии, предназначавшихся для жителей Геленджика, более 7,6 кг наркотических средств, сообщили во вторник в пресс-службе Новороссийской таможни. Запрещенные вещества использовались в "клубе медитаций и духовных практик".

"Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Новороссийскими таможенниками выявили в двух международных почтовых отправлениях из Австрии более 7,6 кг наркотических средств. Посылки прибыли в адрес гражданки РФ, проживающей в Геленджике", - говорится в сообщении.

При получении отправлений на почте женщина была задержана. Сотрудникам таможни она пояснила, что получала посылки для своей знакомой и об их содержании не знала. "Настоящими заказчиками посылок оказались проживающие в Геленджике 44-летний уроженец Тюменской области и 32-летняя уроженка Мурманска", - отметили в пресс-службе.

Организатор контрабанды наркотиков, зная о содержимом отправлений, улетел в Уфу. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники таможни задержали мужчину и его сообщницу.

Как отметили в пресс-службе, экспертиза показала, что сушеные листья части растений в виде соломы и флаконы с прозрачной жидкостью в своем составе имеют наркотические средства - диметилтриптамин, гармин, ибогаин. Запрещенные вещества задержанные использовали в работе "клуба медитаций и духовных практик", работавшего в Геленджике.

В пресс-службе добавили, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров"). Проводятся следственные действия.