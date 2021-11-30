Жителя Смоленска подозревают в призывах к экстремизму из-за комментариев в сети

ТАСС, 30 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Смоленска, который публиковал в социальных сетях, в том числе новостных группах, комментарии с призывами к экстремизму. Об этом сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по Смоленской области.

"Следственным отделом УФСБ России по Смоленской области при содействии УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Смоленска по ч. 2 ст. 280 УК России ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант дела использовал в соцсети персональную страницу, с которой размещал комментарии с призывами к экстремизму. Он публиковал их в том числе в популярных новостных пабликах региона. "Мужчина, используя свою персональную страницу в одной из социальных сетей, размещал <…> комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей афроамериканского народа, выходцев из Северного Кавказа, Закавказья и уроженцев Средней Азии", - добавили в пресс-службе.