В Нижегородской области возбудили дело о мошенничестве при строительстве корпуса детсада

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" возбудили после проверки прокуратурой сроков строительства корпуса дошкольного образовательного учреждения в рабочем поселке Выездное Арзамасского района Нижегородской области стоимостью свыше 115 млн рублей. Как сообщает во вторник прокуратура региона, подрядчик, с которым был расторгнут договор, не вернул более 24 млн рублей.

Прокуратура установила, что возведение корпуса велось по нацпроекту "Демография". Между управлением капитального строительства и ООО "Группа компаний "Капиталстрой" был заключен муниципальный контракт на строительство учреждения на 80 мест стоимостью свыше 115 млн рублей. Для обеспечения исполнения контрактных обязательств заказчик перечислил аванс более 32 млн рублей.

"Ввиду невозможности выполнения всех предусмотренных работ казенное учреждение в мае 2021 года расторгло с подрядчиком соглашение. Однако денежные средства в сумме свыше 24 млн рублей строительной организацией не возвращены. По данному факту прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - сообщили в надзорном ведомстве.