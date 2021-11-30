В Подмосковье мигрантов из Таджикистана осудили за вооруженные нападения на бизнесменов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мособлсуд приговорил восьмерых граждан Таджикистана к срокам от 8,5 до 16 лет за вооруженные нападения на предпринимателей в Подмосковье. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми граждан Республики Таджикистан, нападавших на предпринимателей в Москве и Подмосковье, - сообщили в прокуратуре. - С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил злоумышленников к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 8 лет и 6 месяцев до 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".

Суд установил, что шестеро из фигурантов являлись участниками вооруженной банды, совершавшей разбойные нападения на частные домовладения предпринимателей на территории Москвы и Подмосковья. В ходе нападений они использовали огнестрельное, газовое и травматическое оружие. У потерпевших похищали деньги, ценное имущество и огнестрельное оружие. Общий ущерб превысил 11,5 млн рублей.