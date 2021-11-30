Директору тамбовского лесхоза вынесли приговор за получение взятки 1 млн рублей

ТАСС, 30 ноября. Суд приговорил бывшего директора тамбовского лесничества за получение взятки 1 млн рублей к штрафу в 2 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Тамбовской области.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года следователи возбудили в отношении директора тамбовского лесхоза уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

"Бывший директор лесхоза осужден за взяточничество. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей. Представитель фирмы также стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве и осужден к четырем годам лишения свободы условно со штрафом - 1 млн 200 тыс. рублей", - сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы регионального управления СК, в декабре 2019 года директор лесничества в своем служебном кабинете получил 1 млн рублей взятки от представителя фирмы по продаже лесопродукции за то, что именно с ней заключит договор купли-продажи древесины и ее заготовки.