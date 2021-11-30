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Суд признал бывшего схиигумена Сергия виновным по трем статьям УК РФ

Николай Романов отрицает вину, его защита просила суд вынести оправдательный приговор
Сергий (Николай Романов) (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергий (Николай Романов) (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы во вторник признал бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) виновным в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Признать Романова виновным по ч. 1 ст. 330 ("Самоуправство"), ч. 3 ст. 148 ("Нарушение права на свободу вероисповедания"), п. п. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 ("Склонение к совершению самоубийства") УК РФ", - огласила приговор судья.

Наказание подсудимому будет назначено в завершающей части чтения приговора. Как говорится в приговоре, подсудимый при склонении к суициду использовал "манипулярное массовое психонасилие". "Романов совершил самоуправство... будучи лишенным сана, отлученный от церкви, самовольно проживал в монастыре, склонял ряд лиц, которые воспринимали его лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции, к совершению самоубийства", - говорится в приговоре.

Суд пришел к выводу, что Романов незаконно совершал церковные обряды. "Подсудимый действовал умышленно, препятствовал проходу на территорию монастыря представителей Екатеринбургской епархии. Он же склонял к самоубийству двух и более лиц", - отмечается в приговоре.

Романов отрицает вину, его защита просила суд вынести оправдательный приговор. "Я призывал не к самоубийству, а к готовности пожертвовать жизнью, к религиозному подвигу... Я сам мечтаю повторить путь Христа, иду к этому всей своей жизнью", - сказал он в суде.

Согласно выводам Следственного комитета, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству", опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства. По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.

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