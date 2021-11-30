Суд Казани продлил арест следователю, обвиняемому в краже 15 млн рублей из сейфа в СК

КАЗАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани во вторник продлил арест до 4 февраля старшему следователю - криминалисту следственного управления СК РФ по Татарстану Марату Шакирову, обвиняемому в ограблении следственного отдела в Казани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Вахитовский районный суд Казани продлил арест до 4 февраля следователя-криминалиста Марата Шакирова, который обвиняется в краже 15 млн рублей из сейфа отдела Следственного комитета республики", - сообщили в суде.

Следствием установлено, что 5 октября пятеро мужчин незаконно проникли в кабинет отделения Следственного комитета, откуда похитили металлический сейф с более чем 14,6 млн рублей, которые являются вещественными доказательствами по уголовному делу. Четверых подозреваемых задержали 6 октября, один объявлен в розыск. Расследованием хищения занимается Главное следственное управление СК РФ.