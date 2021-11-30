В результате крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана погибли 14 человек

БАКУ, 30 ноября. /ТАСС/. Четырнадцать человек погибли, двое пострадали в результате крушения во вторник вертолета Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана. Об этом сообщил замначальника ГПС Ильхам Мехтиев.

"В результате аварии погибли 14 человек, ранены двое", - приводит его слова агентство АПА. В свою очередь пресс-служба ГПС опубликовала список погибших и раненых.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в результате катастрофы, сообщается на сайте главы государства.

Ранее ГПС и Генпрокуратура республики распространили информацию о крушении военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана на авиаполигоне Гараэйбат на территории Хызинского района вблизи Баку при выполнении учебных полетов.