В Азербайджане возбудили уголовное дело в связи с крушением вертолета Госпогранслужбы

БАКУ, 30 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением вертолета Госпрогранслужбы (ГПС) республики, повлекшим гибель 14 человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Вертолет Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение на территории Хызинского района. В результате погибли 14 человек, ранены двое. По факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 352.2 ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") Уголовного кодекса Азербайджана", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие взял под особый контроль генпрокурор республики.

"В настоящее время на месте происшествия сотрудники прокуратуры проводят интенсивные следственные действия", - добавили в генпрокуратуре.

Вертолет ГПС Азербайджана разбился во вторник утром на авиаполигоне Гараэйбат вблизи Баку при выполнении учебных полетов.