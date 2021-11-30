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В Башкирии двое полицейских получили тюремные сроки за избиение подозреваемого

Суд приговорил их к двум годам колонии

УФА, 30 ноября. /ТАСС/. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на два года двум полицейским отдела МВД по Иглинскому району Башкирии по делу о превышении должностных полномочий. Они избили подозреваемого для получения признательных показаний, также применили против него электрошокер, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. 

"Иглинский межрайонный суд вынес приговор в отношении экс-оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОМВД России по Иглинскому району Фанура Файзуллина и Газинура Садыкова. Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия и угрозой его применения, с применением специальных средств")", - сказано в сообщении.

Установлено, что в марте трое сотрудников отдела уголовного розыска добивались от подозреваемого признательных показаний, избивая его руками и ногами, а также применяя электрошокер. Кроме этого, один из обвиняемых признан виновным в незаконном хранении патронов.

"Подсудимые вину в совершении преступлений признали в полном объеме, в отношении одного из обвиняемых дело прекращено на стадии предварительного расследования в связи с его смертью. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функции представителя власти на 3 года. Они взяты под стражу в зале суда", - добавили в прокуратуре.

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