В Приамурье возбудили дело по факту падения с четвертого этажа пациентки больницы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 84-летней пациентки после падения с четвертого этажа больницы в городе Благовещенске, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления следственного комитета Амурской области.

"В Амурской областной клинической больнице при падении с четвертого этажа здания лечебного учреждения погибла 84-летняя пациентка. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

По данной статье максимальное наказание - ограничение свободы на срок до трех лет.

Следователями проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.