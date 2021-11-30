Суд приговорил бывшего мэра Пятигорска к трем годам колонии

СТАВРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Ставрополя приговорил бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева к трем годам колонии по делу о превышении должностных полномочий. Отбывать наказание Травнев будет в колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила приговор судья.

В ходе заседания судья отметила, что Травнев вину не признал, поскольку, по его словам, постановления он подписывал после проверок и согласований различными специалистами. Судья отметила, что согласование постановлений другими людьми не отменяет вины Травнева. В срок лишения свободы ему зачтен срок содержания под стражей с 25 апреля 2020 года (один день за полтора).

В отношении Травнева были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Следствием установлено, что чиновник подписал несколько незаконных постановлений администрации города о разрешении на строительство объектов в пределах зоны горно-санитарной охраны. По одному из эпизодов преступления истек срок давности, еще по одному он был оправдан, виновным суд признал Травнева по двум эпизодам.

Травнев трижды избирался главой Пятигорска, он был мэром в течение 11 лет. В январе 2018 года он занял пост представителя губернатора Ставропольского края в Кавказских Минеральных Водах. 17 апреля 2020 года его назначили исполняющим обязанности главы Пятигорска, однако спустя шесть дней он написал заявление об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. На его место был назначен заместитель министра дорожного хозяйства Ставрополья Дмитрий Ворошилов.