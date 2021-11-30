Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы во вторник приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) к 3,5 года колонии общего режима по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Романова виновным и путем частичного сложения наказаний назначить ему 3 года и 6 месяцев колонии общего режима", - огласил приговор судья.

Защита обжалует приговор бывшему схиигумену, сообщил адвокат Павел Бабиков.

"Суд вынес нашему подзащитному обвинительный приговор, несмотря на убедительные доводы в пользу его невиновности. Мы будем обжаловать этот приговор в апелляционной инстанции", - сказал адвокат.

Суд отнесся критически к отказу признавать Романовым свою вину, а также показаниям свидетелей защиты. При этом суд учел в качестве смягчающих обстоятельств пенсионный возраст, состояние его здоровья, участие в благотворительности. После оглашения приговора Сергий назвал решение "абсурдной ситуацией".

Измайловский суд во вторник признал Романова виновным по ч. 1 ст. 330 ("Самоуправство"), ч. 3 ст. 148 ("Нарушение права на свободу вероисповедания"), пп. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 ("Склонение к совершению самоубийства") УК РФ. Романов отрицал вину, его защита просила суд вынести оправдательный приговор.

Согласно выводам Следственного комитета, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству". Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства. По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.