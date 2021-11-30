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Обновлено 

В Рязани в результате наезда грузовика на остановку погибли два человека

Еще один получил травмы

ТАСС, 30 ноября. Два человека погибли, один пострадал в результате наезда грузового автомобиля на остановку общественного транспорта в Рязани. Об этом сообщили журналистам  в управлении ГИБДД по Рязанской области.

"Сегодня, примерно в 15:50 в г. Рязани, на Ряжском шоссе, по предварительной информации, грузовой автомобиль совершил наезд на трех пешеходов, стоящих на остановке общественного транспорта. В результате ДТП два пешехода погибли, третий пострадал. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в областной прокуратуре, ДТП произошло на остановке "Химволокно". По предварительным данным, наезд совершен на автомобиле марки Shacman. Обстоятельства инцидента уточняются.

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