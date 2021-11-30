В Саратовской области вора в законе приговорили к восьми годам колонии

ТАСС, 30 ноября. Суд в Саратовской области признал 39-летнего неоднократно судимого мужчину виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорил к восьми годам и одному дню лишения свободы в колонии особого режима, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.

"Прокуратура Саратовской области в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего ранее неоднократно судимого мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине окончательное наказание с учетом не отбытой части по предыдущему приговору суда в виде восьми лет одного дня лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сказано в сообщении.

По данным надзорного ведомства, мужчина получил негласный высший статус в преступной иерархии - так называемого вора в законе - в июне 2013 года, когда отбывал наказание в исправительных учреждениях.

Приговор, по данным прокуратуры Саратовской области, в законную силу не вступил.