В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения майнерами электроэнергии у "Россетей"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Транспортные прокуратура и полиция совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области и Московской областной таможни выявили хищение электроэнергии у "Россетей" для майнинга криптовалют. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"В ходе проверки выявлено несанкционированное подключение к электросетям, хищение электроэнергии и незаконное занятие земельного участка для эксплуатации оборудования, предназначенного для выполнения криптографических вычислений, связанных с майнингом цифровых валют, - сообщила Короткова. - Установлено, что оборудование незаконно подключено к кабельной линии, принадлежащей ПАО "Россети Московский регион", стоимость объема незаконно потребляемой электроэнергии для питания компьютерного оборудования составила более 500 тыс. рублей в сутки".

По результатам рассмотрения транспортной полицией материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Расследование уголовного дела находится на личном контроле Северного транспортного прокурора.